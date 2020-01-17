Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн

Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства финансов Соединенных Штатов.

Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных.

Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Подушка безопасности»: Россия покупает американский госдолг

— Россия увеличила вложения в американские госбумаги до $10 млрд

— Эксперт объяснил, почему Россия увеличила вложения в гособлигации США