Россия увеличила вложения в госбумаги США на $794 млн
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Россия на $794 млн увеличила вложения в госбумаги США в ноябре 2019 года. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы министерства финансов Соединенных Штатов.
Общая сумма вложений составила $11,491, из них $2,979 млрд приходится на долю долгосрочных облигаций, а $8,512 млрд – на долю краткосрочных.
Россия увеличивает объем вложения в американские госбумаги четыре месяца подряд, с августа 2019 года.
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