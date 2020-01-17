Дело Батуриной поступило в городской суд Элисты

Уголовное дело о клевете в отношении президента компании Inteco Management, вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной передано в городской суд Элисты, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу суда.

Обвинитель Эренцен Манжеев предоставил в мировой суд, ранее занимавшийся рассмотрением дела, возражения на апелляционную жалобу адвокатов Батуриной. В настоящее время дело передано мировым судом на рассмотрение в городской суд Элисты.

Ранее сообщалось, что Эренцен Манжеев, финансовый управляющий в деле о банкротстве бывшего первого вице-президента «Интеко» Виктора Батурина, подал заявление о клевете со стороны Елены Батуриной, после чего она была объявлена в розыск.

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