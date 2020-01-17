Россиянам дали совет, как не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматом

В Роскачестве напомнили, как россиянам не стать жертвой мошенников при пользовании банкоматами, сообщает РИА «Новости».

Эксперты назвали скриммеры в числе возможной опасности. Устройства считывают данные и запоминают пин-кода.

Клиентам банка следует обращать внимание, не установлены ли на банкомат посторонние накладные устройства.

При этом специалисты также напомнили об еще одном приеме мошенников: злоумышленники часто «забывают» карту в банкомате и обвиняют вытащившего ее человека в воровстве. В данном случае не стать жертвой мошенников поможет вызов полиции.

Также звонки и сообщения якобы из службы безопасности «банка» являются еще одним популярным видом мошенничества. В итоге банковская карта привязывается к чужому номеру телефона.

Держателям карт рекомендуют пользоваться банкоматами, установленными внутри банков, поскольку мошенники не хотят быть замеченными сотрудниками банков. А также подключить смс-оповещения.