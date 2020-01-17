Рост китайской экономики составил 6,1% за 2019 год

Государственное статистическое управление КНР опубликовал доклад, согласно которому темпы роста ВВП Китая составили 6,1% в 2019 году. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что за 2018 год этот показатель достигал отметки в 6,6%.

Уточняется, что также ВВП составил $4,4 трлн.

Также согласно докладу, в I квартале рост составил 6,4%, а во втором опустился до 6,2%. В третьем и четвертом показатель замедлился до 6%.

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