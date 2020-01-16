Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился
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Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, объяснил свою позицию. Об этом сообщили в пресс-центре форума.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.
По словам Ведева, данная информация не соответствуют действительности.
Он выразил свое возмущение и заявил, что подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло.
Он отметил, что его фраза о возможном колебании курса российского рубля была абсолютно риторическим примером.
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