Предсказавший рост доллара до 200 рублей аналитик объяснился

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев, который в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, объяснил свою позицию. Об этом сообщили в пресс-центре форума.

Ранее в СМИ появились сообщения, что Ведев спрогнозировал падение курса до 200 рублей за доллар.

По словам Ведева, данная информация не соответствуют действительности.

Он выразил свое возмущение и заявил, что подобного прогноза в выступлении не было и быть не могло.

Он отметил, что его фраза о возможном колебании курса российского рубля была абсолютно риторическим примером.

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