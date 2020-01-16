Эксперты предсказали России курс 200 рублей за доллар

Глава Центра структурных исследований РАНХиГС Алексей Ведев в ходе экспертной дискуссии на Гайдаровском форуме заявил, что вскоре курс рубля ждет падение, передает «Лента.ру».

По его прогнозу, курс может опуститься до 200 рублей за доллар.

«Все участники рынка понимают, что движение в сторону 200 рублей за доллар возможно, в сторону 40 рублей — невозможно», — заявил Ведев.

Он подчеркнул, что слабая национальная валюта не может быть полезна для экономики, хотя некоторые экономисты считают иначе.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— «Паника инвесторов»: как отставка Медведева поколебала рубль

— «Может укрепляться и падать»: что ждет рубль в 2020 году