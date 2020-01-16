В Латвии рассматривают возможность поставки нефти в Белоруссию. Об этом сообщает издание «БелТА» со ссылкой на премьер-министра Латвии Кришьяниса Кариньша.

По словам министра, Рига уже обсуждала с белорусским президентом Александром Лукашенко возможность импорта нефти в Белоруссию через латвийские порты или со всего мира через Латвию.

На вопрос, когда это может быть возможно, он ответил, что все зависит от компаний.

Кариныш добавил, что правительство Латвии «в высшей степени заинтересовано в развитии бизнес-возможностей».

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