Россиянам предрекли рост цен на жилье

Руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов заявил, что первичное жилье в 2020 году подорожает на 10%, вторичное — на 6%. Об этом информируют «Известия».

По мнению управляющего партнера «ВекторСтройФинанс» Андрея Колочинского, в некоторых новостройках подорожание может достичь 15%.

Попов отметил, что самый высокий темп роста цен ожидается весной и осенью, поскольку эти сезоны отличаются повышенной деловой активностью. Попов.

Причинами таких изменений эксперты считают переход на эскроу-счета, снижение объемов предложения и ипотечных ставок.

Согласно подсчетам аналитического центра «Авито Недвижимость», в целом по России за 2019 год первичное жилье подорожало на 30%, до 68 тыс. рублей за 1 кв. м, а вторичное — на 5%, до 45 тыс. рублей за 1 кв. м.

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