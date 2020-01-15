Чубайс счел неплатежи главной проблемой экономики 1990-х

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс заявил, что главной проблемой экономических реформ 1990-х годов было отсутствие платежей. Об этом он сказал на Гайдаровском форуме, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, никто не предвидел такое явление, как «неплатежи». Однако в то время их преодоление позволило улучшить ситуацию с экономикой в стране.

«Мы не предвидели..., что оказало самое глубинное воздействие на весь ход реформ 1990-х — это неплатежи», — отметил Чубайс.

По его данным, в 1996 году объем неплатежей был — 45% ВВП и мотивации на микроуровне не могли начаться в стране до конца века.

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