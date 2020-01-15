Кудрин назвал стоимость предложенных Путиным мер в послании

Глава Счетной палаты России Алексей Кудрин заявил, что озвученные президентом страны Владимиром Путиным предложения в послании будут обходиться ежегодно в 400 - 500 миллиардов рублей. Об этом сообщает РИА «Новости».

Кудрин отметил, что озвученные лидером экономические и социальные меры достаточно дорогие. Он отметил, что это послание президента является «самым дорогим» на его памяти.

«Потребуется изыскать дополнительные ресурсы в размере примерно 0,4-0,5% ВВП», — добавил Кудрин.

Он подчеркнул, что поддерживает эти предложения, однако для страны было бы выгоднее, если бы подобные инициативы прозвучали в начале бюджетного цикла.

«Хотелось бы их увидеть раньше, в начале бюджетного цикла, а не когда уже бюджет принят», — заключил глава Счетной палаты.

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