Путин поручил компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета
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Президент России Владимир Путин поручил компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета.
«Предлагаю компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов при применении налогового вычета», — заявил Путин.
Путин предложил завершить в текущем году реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.
«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.