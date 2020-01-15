Путин поручил компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета

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Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января... Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Во время ежегодного послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию, 15 января...
Maxim Shemetov/Reuters

Президент России Владимир Путин поручил компенсировать регионам часть выпадающих доходов при применении налогового вычета.

«Предлагаю компенсировать регионам 2/3 выпадающих доходов при применении налогового вычета», — заявил Путин.

Путин предложил завершить в текущем году реформирование надзорно-контрольной системы за бизнесом.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина с посланием к Федеральному собранию.