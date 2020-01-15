Лавров рассказал об уходе от доллара в российской экономике

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Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва продолжает проводить дедолларизацию экономики страны. Об этом этом он сказал в интервью газете The Times of India.

Он отметил, что этот процесс происходит на фоне очень агрессивного применения США «финансовых инструментов санкционного давления».

«Россия продолжает линию на поэтапную дедолларизацию экономики», — сказал Лавров.

Он добавил, что расчет в национальной валюте является «объективной реакцией на непредсказуемость экономической политики США».

По словам дипломата, Вашингтон откровенно злоупотребляет «статусом доллара как мировой резервной валюты».

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