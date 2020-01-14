Более 60% россиян получили отказ в кредитах в 2019 году

В 2019 году банки России одобрили лишь 36,9% от общего числа заявок, поданных гражданами на разные виды кредитов. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК со ссылкой на данные Национального бюро кредитных историй.

Отмечается, что меньше всего кредитов было одобрено перед новогодними праздниками (32,2%, в 2018 средний уровень составил 41%).

По данным Объединенного кредитного бюро, по итогам 2019 года было принято 30-31% заявок, что на 17 процентных пунктов меньше показателей 2018 года.

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