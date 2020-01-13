Британские офшоры решили передавать ФНС данные о счетах граждан России

Британские Острова Мэн, Гернси и Джерси включили Россию в списки государств для автообмена налоговой информацией в 2020 году. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В 2019 году Финансовая налоговая служба (ФНС) Великобритании перестала передавать России финансовую информацию.

Данное изменение играет важную роль в борьбе с уходом от налогов и отмыванием средств, а также в ослаблении валютного контроля.

Известно, что с 1 января 2020 года у граждан России не стало ограничений по зарубежным счетам при условии, что счет открыт в банке на территории одной из стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР) и FATF (Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег), которая участвует в автоматическом обмене информацией с российской стороной.

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