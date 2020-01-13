«Известия»: в России рассмотрят вопрос повышения выплат безработным

Вопрос повышения размера пособий по безработице до прожиточного минимум готовы рассмотреть чиновники. Об этом пишет газета «Известия».

В издании отмечают, что эту тему могут обсудить на площадке Российской трехсторонней комиссии (РТК) по регулированию социально-трудовых отношений.

Как рассказали в аппарате вице-премьера Татьяны Голиковой, координирующей работу РТК, вопрос повышения выплат безработным может быть рассмотрен в течение 2020 года. Однако с такой инициативой должна выступить профсоюзная организация - Федерация независимых профсоюзов России.

Сейчас самая низкая выплата для безработных установлена в размере 1,5 тысяч рублей, а прожиточный минимум составляет порядка 12 тыс. руб.