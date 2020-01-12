Эксперты предсказали рост цен на черный хлеб в России
В 2020 году стоимость ряда хлебобулочных изделий из ржаной муки может подорожать из-за плохого урожая в 2019 году в России. Об этом заявили РИА «Новости» опрошенные эксперты.
По данным Минсельхоза, прошлый год стал рекордным в этом веке по минимальному количеству собранного урожая (ранее Росстат сообщал о 1,429 млн т. валового сбора ржи). Подобные показатели были в стране в последний раз в 1965 году.
В связи с этим в ближайшем будущем россиянам стоить ждать роста цен на рожь, считают эксперты.
«В ближайший месяц их рост может составить 500-700 рублей за тонну», — добавил эксперт.
Глава Российской гильдии пекарей и кондитеров (РОСПиК) Юрий Кацнельсон предполагает, что за год цены на изделия из ржаной смеси и пшеничной муки могут подняться до 7%.
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