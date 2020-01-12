«Известия»: банки отказываются от займов в магазинах

Крупнейшие российские банки отказываются от выдачи займов в магазинах, сообщают «Известия» со ссылкой на исследование «БКС Премьер».

За последние три года большинство крупных банков отказалось от POS-займов в пользу кредитных карт. Такое решение объясняется тем, что кредитные карты увеличивают комиссионные доходы банка, пояснил старший аналитик рейтингового агентства НКР Егор Лопатин.

При этом доля просрочек составляет 4,2% по POS-кредитам и 9,2% по кредитным картам, что свидетельствует о наименьшем риске займов в магазине, заявили в пресс-службе Центрального банка России.