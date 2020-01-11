Путин: Россия сможет самостоятельно завершить «Северный поток --2»

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия сможет самостоятельно достроить «Северный поток — 2». Об этом он сообщил на пресс-конференции, которая была организована после встречи российского лидера с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

По его словам, вопрос о завершении проекта «Северный поток – 2» остается только в сроках.

Президент России выразил надежду, что завершение строительства газопровода будет намечено на первый квартал 2021 года.

Меркель в свою очередь отметила, что «Северный поток – 2» необходимо реализовать, несмотря на санкции США, так как это экономический верный проект.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который включает введение санкций в отношении реализующих «Северный поток — 2» компаний.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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