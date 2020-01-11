Трамп указал на необходимость налаживания торговых отношений с РФ
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Президент США Дональд Трамп высказался о перспективах развития торговых отношений с Россией. Об этом он рассказал в интервью Fox News.
Американский лидер отметил, что необходимо налаживать отношения в сфере торговли с российскими представителями.
«Думаю, мы должны быть в состоянии торговать с Россией. Думаю, мы можем. Думаю, поладить с Россией», — заключил Трамп.
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