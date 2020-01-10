Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

Президент России Владимир Путин заявил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года, передает ТАСС.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — сказал Путин.

По его словам, это позитивно скажется на снабжении крымского рынка.

Ранее Путин подверг критике власти Крыма за отсутствие должного внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.