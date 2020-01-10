Путин назвал дату начала грузового сообщения по Крымскому мосту

close
Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста через Керченский... Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста через Керченский...
Владимир Путин во время осмотра готового участка автодорожной части Крымского моста через Керченский...
Алексей Никольский/РИА «Новости»

Президент России Владимир Путин заявил, что полноценное грузовое движение по Крымскому мосту будет открыто с 1 июля 2020 года, передает ТАСС.

«С 1 июля в регулярном режиме будут осуществляться железнодорожные перевозки товаров», — сказал Путин.

По его словам, это позитивно скажется на снабжении крымского рынка.

Ранее Путин подверг критике власти Крыма за отсутствие должного внимания к решению вопроса водоснабжения и водоотведения.