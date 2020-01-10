Boeing обнародовала внутренние документы по самолету 737 MAX

Компания Boeing обнародовала внутреннюю переписку, в которой отмечается, что сотрудники корпорации знали о проблемах с самолетами 737 Max. Об этом сообщает телеканал CNN.

В документах говорится, что компания пыталась скрыть проблемы с автопилотом от инспекторов Федерального агентства гражданской авиации США. В переписке один из сотрудников написал коллеге, что не разрешает своей семье летать на 737 Max.

«Этот самолет разработан клоунами, которыми руководят обезьяны», — заявил работник.

В корпорации принесли извинения «провокационные заявления» в письмах.

«Эти заявления не определяют ту компанию, которой нам надо быть, и они абсолютно неприемлемы», — написано в пресс-релизе.

Самолеты Boeing 737 Max были изъяты из эксплуатации после двух авиакатастроф. В 2018 году году в результате крушения Boeing недалеко от Джакарты погибли 189 человек, а в марте 2019 года при авиакатастрофе под Аддис-Абебой — 346 человек.

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