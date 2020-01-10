Forbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России
Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами.
Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.
«Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами», — подчеркивает журнал.
Ожидается, что сделка завершится уже в первом квартале этого года. После продажи проекта российские бизнесмены покинут совет директоров Veeam.
Издание напоминает, что Тимашев и Баронов входили в топ-200 богатейших жителей России с 2017 года. По данным 2019 года, состояние каждого из них оценивалось в $700 млн.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Bloomberg составил топ самых разбогатевших за 2019 год бизнесменов России