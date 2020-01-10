Forbes назвал двух новых долларовых миллиардеров в России

Журнал Forbes объявил, что два предпринимателя из России стали новыми долларовыми миллиардерами.

Как отмечается, основатели стартапа Veeam Software Ратмир Тимашев и Андрей Баронов продают проект за $5 млрд американскому фонду Insight Partners.

«Благодаря этой сделке основатели Veeam Ратмир Тимашев и Андрей Баронов стали долларовыми миллиардерами», — подчеркивает журнал.

Ожидается, что сделка завершится уже в первом квартале этого года. После продажи проекта российские бизнесмены покинут совет директоров Veeam.

Издание напоминает, что Тимашев и Баронов входили в топ-200 богатейших жителей России с 2017 года. По данным 2019 года, состояние каждого из них оценивалось в $700 млн.

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