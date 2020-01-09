Украина будет терять $450 млн ежегодно из-за запуска «Турецкого потока»

Генеральный директор ООО «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон заявил, что украинская сторона ежегодно будет терять около $450 млн прибыли из-за запуска газопровода «турецкий поток». Об этом сообщает «Интерфакс».

Макогон отметил, что Киев будет искать новые рынки.

«Мощности этого газопровода мы предлагаем другим поставщикам, и если появится ресурс газа в этом регионе, который будет экономически целесообразным для импорта в Украину, поставщики смогут использовать нашу ГТС», — сказал гендиректор.

Ранее Макогон также заявил, что запуск «Турецкого потока» приведет к сокращению транзита российского газа через Украину в 2020 году на 15 млрд куб. м.

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