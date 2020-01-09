Эксперт: «Северный поток — 2» Россия достроит самостоятельно

Гендиректор Института национальной энергетики Сергей Правосудов заявил, что Россия достроит «Северный поток – 2» самостоятельно, если компания-трубоукладчик Allseas не вернется к проекту. Об этом сообщают «Известия».

Согласно данным издания, в компании Nord Stream 2 продолжают работать над завершением проекта. Так, из ,46 тыс. км газопровода проложено 2,3 тыс.

По словам Правосудова, не исключено, что Allseas, остановившая работу из-за американский санкций, вернется к строительству.

«Если же этого не произойдет, у Российской Федерации есть свое судно для укладки труб под водой — «Академик Черский», — отметил гендиректор Института национальной энергетики.

Отмечается, что российский корабль находится в Находке и путь до Балтики у него займет примерно 1,5–2 месяца.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны, который включает введение санкций в отношении реализующих «Северный поток — 2» компаний.

«Северный поток — 2» — строящийся магистральный газопровод из России в Германию через Балтийское море. Его длина составит свыше 1200 км (2400 км по двум ниткам).

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