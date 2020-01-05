Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ
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Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.
По его словам, компания получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки.
Он также подчеркнул, что деньги уже находятся на счетах компании, поскольку при реализации данной услуги действует принцип предоплаты.
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