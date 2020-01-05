Киев ответил на данные о сокращении транзита газа из РФ

Глава компании «Оператор газотранспортной системы Украины» Сергей Макогон прокомментировал данные о сокращении транзита российского газа. Соответствующее заявление он опубликовал в Facebook.

По его словам, компания получает оплату в полном объеме из расчета 178 миллионов кубометров в сутки.

Он также подчеркнул, что деньги уже находятся на счетах компании, поскольку при реализации данной услуги действует принцип предоплаты.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Сделка с Россией: чем недоволен «Нафтогаз»

— Без нарушений: как Россия снизила транзит газа через Украину

— В «Нафтогазе» ответили на критику после подписания газового контракта с РФ