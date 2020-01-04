Лукашенко назначил нового главу Минэкономики Белоруссии
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил новым главой Минэкономики страны Александра Червякова. Об этом сообщается на официальном сайте белорусского лидера.
Червяков заменит Дмитрия Крутого, который в конце ноября 2019 года был назначен первым вице-премьером страны. Ранее новоназначенный глава Минэкономики занимал пост первого замминистра экономики в ведомстве.
«У министра экономики должен быть не только свежий, но и альтернативный взгляд на многие вещи...», — сказал Лукашенко при назначении Червякова.
Он также отметил, что должность министра экономики – «не просто центральная в правительстве».