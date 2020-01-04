В «Нафтогазе» рассказали подробности соглашения с «Газпромом»

«Нафтогаз» и «Газпром» должны до конца января 2020 года сообщить Стокгольмскому арбитражному суду о мировом соглашении и взаимном отзыве судебных исков. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу украинской компании.

Ранее Россия и Украина заключили пятилетнее соглашений на транзит газа. Стороны отказались от дальнейших претензий друг к другу.

Согласно договоренностям, в 2020 году через украинские трубы прокачают 65 млрд кубов российского газа, а каждый последующий год — по 40 млрд кубов.

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