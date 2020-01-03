Обнародована декларация о доходах Зеленского

Национальное агентство по противодействию коррупции опубликовало декларацию, согласно которой украинский лидер Владимир Зеленский задекларировал более $210 тыс. дохода от студии «Квартал 95».

В документе значится, что президент Украины в конце декабря 2019 года получил роялти в размере 4,8 млн гривен ($205,9 тыс.) от студии «Квартал 95» и 104 тыс. гривен ($4,3 тыс.) компенсации за использование торговой маркой.

Студия «Квартал 95» занимается производством фильмов, сериалов и юмористических передач. Ее основателем является Зеленский, который ранее заявил, что вышел из бизнеса из-за избрания его на пост главы государства.

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