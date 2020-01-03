Нефть дорожает после новостей об убийстве иранского генерала при операции США

Стоимость нефти возросла на фоне данных об убийстве главы спецподразделения «Кудс» иранского Корпуса стражей революции генерала Касима Сулеймани.

По состоянию на 6.01 по мск цена мартовских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла до $68,09 за баррель, то есть на 2,76%.

Кроме того, стоимость февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличилась до $62,86 за баррель на 2,75%.

Отмечается, что ранее рост цен достигал 4%. Ранее в результате операции США в Ираке был убил иранский генерал Сулеймани.

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