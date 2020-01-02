Миллиардер раскритиковал размер пенсий и зарплат в России
Миллиардер и президент российского холдинга по недвижимости Араз Агаларов возмутился маленькими пенсиями и заработными платами в России. Об этом он сказал Forbes.
Он констатировал, что на данный момент доходы российского населения очень низкие. По его словам, средняя пенсия в стране составляет около $200 (чуть больше 12,3 тыс. рублей). Не лучше ситуация и с оплатой труда.
По его мнению, все это говорит о том, что в будущем будет некому продавать товары и нельзя будет наращивать производство в стране.
«Без увеличения этих доходов [населения] невозможно наращивать производство», — подчеркнул Агаларов.
Миллиардер отметил, что жизнь россиян также осложняет и налоговая нагрузка. Он призвал снизить ее.
«Чем раньше на это обратят внимание,... тем лучше будут результаты», — заключил миллиардер.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
— В Госдуме предложили уравнять зарплаты депутатов со средней по России