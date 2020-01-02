Глава «Нафтогаза» рассказал, что его не устроило в сделке с «Газпромом»
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Глава украинской госкомпании «Нафтогаз» Андрей Коболев заявил, что компания не в восторге от того, что ее включили в соглашения с «Газпромом» по транзиту российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».
«Мы не в восторге от такого варианта, но это является элементом компромисса», — сказал Коболев.
Бизнесмен считает, что «Нафтогаз» стал буфером между «Газпромом» и Украиной.
30 декабря Москва и Киев подписали пакет соглашений по продолжению транзита российского газа через Украину.
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