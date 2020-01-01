С банков начали брать комиссию за переводы по номеру телефонов

Банк России начал взимать с банков комиссию за переводы средств через Систему быстрых платежей (СБП).

Теперь банки, в зависимости от суммы клиентской операции, должны перечислять Центробанку от пяти копеек до трех рублей.

Ожидается, что комиссию участники рынка будут платить поровну, то есть половину заплатит банк отправителя, а другую – организация получателя.

Нововведение начало действовать с 1 января.

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