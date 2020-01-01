Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января

В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.

Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

Ожидается, что повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.

Так, средний размер страховой пенсии по стране вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.

Отмечается, что будут повышены выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу.

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