Пенсии в России выросли на 6,6% с 1 января
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В России с 1 января 2020 года будут проиндексированы пенсии.
Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.
Ожидается, что повышение коснется 31 млн неработающих пенсионеров.
Так, средний размер страховой пенсии по стране вырастет с 15,4 тыс. рублей до 16,4 тыс. рублей.
Отмечается, что будут повышены выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу.
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