Партия Порошенко требует запрет на прямые поставки газа из РФ

Партия экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» потребовала ввести запрет на прямые поставки российского газа. Об этом сообщает РИА «Новости».

Там отметили, что договор лишает возможности привлечь Москву к ответственности за «энергетическую агрессию».

«Эта сделка стала дополнением в системе отбеливания Российской Федерации, которую вводит нынешняя власть», — говорится в заявлении партии.

Россия и Украина 30 декабря подписали пакет соглашений по продолжению транзита газа через Украину, в том числе контракт на пять лет.

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