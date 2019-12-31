Медведев и Лукашенко обговорили контракты по поставке нефти и газа

Пресс-секретарь главы российского правительства Олег Осипов заявил, что премьер-министр России Дмитрий Медведев и президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе телефонного разговора договорились продолжить работу по заключению контрактов по поставке нефти и газа. Об этом пишет РИА «Новости».

В пресс-службе кабмина России также отметили, что они обсудили наиболее важные вопросы двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и энергетической сферах.

Кроме того, они поздравили друг друга с наступающим Новым годом и Рождеством.

Также Лукашенко и Медведев договорились о «конкретной работе» по поставкам углеводородов.