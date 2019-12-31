«Нафтогаз» поблагодарил США за санкции в отношении «Северного потока-2»

Компания «Нафтогаз» в релизе о заключении газовых соглашений с «Газпромом» поблагодарил Соединенные Штаты за «поддержку энергетической безопасности на европейском континенте». Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

В релизе подчеркивается, что заключение сделки стало возможным благодаря разъяснению «Нафтогазом» «рисков строительства «Северного потока-2», а также введению американскими властями санкций против газопровода.

Кроме того, украинская компания отметила «эффективную работу» в арбитражных судах.

Ранее сообщалось, что «Нафтогаз» также выразил благодарность за поддержку Еврокомиссии Украины во время переговоров с Россией.

Соглашения по транзиту газа были подписаны между Россией и Украиной вечером 30 декабря, новый договор уже вступил в силу.

Санкции США против подрядчиков «Северного потока-2» предусмотрены в оборонном бюджете американской стороны на 2020 год. В связи с угрозами США ввести ограничения швейцарская компания Allseas приостановила укладку труб «Северного потока-2» и вывела свои суда из Балтийского моря.

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