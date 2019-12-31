Вступило в силу газовое соглашение между Россией и Украиной

Договоренности российской и украинской сторон о транзите газа вступили в силу. Об этом заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

До этого стало известно, что стороны подписали ряд контрактов по реализации транзита газа.

По словам Миллера, эти документы учитывают интересы двух стран.

Он объявил, что документы приобретают юридическую силу со дня подписания, а транзит российского газа через Украину начнется после Нового года, то есть после 31 декабря.

Ранее Россия и Украина уже подписали протокол, согласно которому «Газпром» заключит договор с «Нафтогазом», по которому будут забронированы мощности для транспортировки 65 млрд кубов газа в 2020 году и по 40 млрд кубов в 2021-2024 годах.

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