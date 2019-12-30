Индексация пенсий затронет 32 млн неработающих пенсионеров в 2020 году

Индексация пенсий неработающих пенсионеров, которая ожидается с 1 января 2020 года, коснется 32 млн россиян. Об этом сообщает Пенсионный фонд России (ПФР).

Уточняется, что индексация пенсионный выплат на 6,6% является выше показателей по прогнозной инфляции по итогам 2019 года.

Также размер страховой пенсии составит 16,5 тыс. рублей.

Отмечается, что будут повышены выплаты пенсионерам, которые в течение года завершат работу.

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