«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по газовому соглашению

«Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение по взаимным требованиям насчет транзита российского газа в Европу. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Отмечается, что подписание мирового соглашения до 29 декабря 2019 года являлось условием для заключения нового транзитного договора с 1 января 2020 года, согласно протоколу, утвержденному 20 декабря в Минске.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал непростыми переговоры с Киевом по газу, и рассказал, что Кремль не делает прогнозов по поводу возможности заключения контракта.

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