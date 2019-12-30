Bloomberg назвал самого разбогатевшего за 2019 год российского бизнесмена

Согласно подсчетам агентства Bloomberg, самым разбогатевшим за 2019 год российским миллиардером стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.

Уточняется, что в 2019 году его состояние выросло на $8,5 млрд — до $28,2 млрд.

За ним следуют президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, рост состояния которого составил $6,2 млрд — до $22,3 млрд, а также совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс $5,2 млрд — до $24,6 млрд).

В агентстве отметили, что состояние 23 российских участников индекса миллиардеров Bloomberg за год выросло на $52,9 млрд, что является самым большим показателем за последние четыре года.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Forbes составил список наиболее разбогатевших в 2019 году миллиардеров

— Forbes составил топ наиболее успешных российских миллиардеров десятилетия