Bloomberg назвал самого разбогатевшего за 2019 год российского бизнесмена
Согласно подсчетам агентства Bloomberg, самым разбогатевшим за 2019 год российским миллиардером стал совладелец «Норникеля» Владимир Потанин.
Уточняется, что в 2019 году его состояние выросло на $8,5 млрд — до $28,2 млрд.
За ним следуют президент ЛУКОЙЛа Вагит Алекперов, рост состояния которого составил $6,2 млрд — до $22,3 млрд, а также совладелец НОВАТЭКа Леонид Михельсон (плюс $5,2 млрд — до $24,6 млрд).
В агентстве отметили, что состояние 23 российских участников индекса миллиардеров Bloomberg за год выросло на $52,9 млрд, что является самым большим показателем за последние четыре года.
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