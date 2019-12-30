«Известия»: в России могут создать авиакомпанию для Дальнего Востока

Правительство, «Ростех», Росавиация и несколько российских банков изучают вопрос создания и развития на Дальнем Востоке новой авиакомпании. Об этом пишут «Известия», ссылаясь на письмо замминистра транспорта Александра Юрчика члену комитета Совфеда по экономической политике Ивану Абрамову.

Как стало известно, Абрамов уже обратился в правительство с просьбой рассмотреть данный вопрос.

По данным сенатора, это произойдет уже в 2020 году.

Абрамов отмечает, что необходимость создания новой авиакомпании обуславливается тем, что после ухода с рынка перевозчиков «Трансаэро» и «ВИМ-Авиа», на которых приходилась реализация большинства рейсов на Дальний восток и обратно, стоимость билетов существенно увеличилась.

Он полагает, что создание нового авиаперевозчика сделает цены на перелеты по данному направлению доступными.