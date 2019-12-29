Козак назвал выплату $2,9 млрд Киеву «тяжелым решением»
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Вице-премьер России Дмитрий Козак назвал «тяжелым решением» выплату «Газпромом» $2,9 млрд Киеву, сообщает РИА «Новости».
По словам Козака, достигнутые договоренности сторон были «выбором между плохим и плохим». Решение о выплате Украине $2,9 млрд стало «тяжелым решением» для России, однако в противном случае стране грозили гораздо более серьезные потери.
Ранее сообщалось, что «Газпром» заплатил «Нафтогазу Украины» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража в рамках протокола о продолжении газового сотрудничества.
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