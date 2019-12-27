Зеленский назвал большой победой выплату Газпромом $2,9 млрд Украине

Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что выплата »Газпромом» $2,9 млрд по решению Стокгольмского арбитража большая победа для Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Еще одна победа. Для кого-то, может, и маленькая. А для страны — большая», — сказал Зеленский.

Он уточнил, что деньги уже на украинских счетах — согласно достигнутым договоренностям.

Ранее стало известно, что 20 декабря в результате трехсторонней встречи представителей России, Украины и Еврокомиссии был подписан протокол, предусматривающий подписание транзитного договора на 5 лет, выплату «Газпромом» $2,9 млрд Украине и отказ сторон от взаимных претензий.

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