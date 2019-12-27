Брат Батуриной заявил, что не имеет отношения к объявлению ее в розыск

Эксклюзив

Брат вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова Елены Батуриной Виктор Батурин в разговоре с «Газетой.Ru» заявил, что не имеет отношения к объявлению ее в розыск.

Виктор Батурин заявил, что его финансовый управляющий в деле о банкротстве Эренцен Манжеев подал иск к Елене Батуриной как частное лицо.

«Манжеев подал в суд на Елену Батурину как физическое лицо. Он имеет право делать все, что хочет, я к этому отношения не имею», — сказал бизнесмен.

По данным РБК, мировой суд в Калмыкии объявил в розыск Батурину в рамках уголовного дела о клевете, возбужденного по заявлению финансового управляющего бизнеса ее брата. На время розыска рассмотрение уголовного дела приостановлено, на Батурину наложено обязательство о явке.