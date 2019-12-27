Песков объяснил высокие траты Москвы на Новый год

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал сообщения в СМИ о высоких затратах Москвы на городские украшения к Новому году и празднования, передает корреспондент «Газеты.Ru».

По его словам, Москва пропорционально много зарабатывает. Песков добавил, что в столице проводится успешная политика по развитию малого и среднего бизнеса, по развитию инфраструктуры, строительного сектора и экономики в целом.

«В пропорции город, субъект, очень много зарабатывает, субъект очень богатый», — уточнил он.

До этого сообщалось, что празднование Нового года обойдется Москве в 914 млн рублей.

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