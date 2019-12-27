Новак: Россия скоро рассмотрит вопрос о выходе из ОПЕК+

Глава Минэнерго России Александр Новак заявил, что Москва скоро рассмотрит вопрос о выходе из ОПЕК+, передает РИА «Новости».

По словам министра, выход из организации поможет России сохранить долю на рынке, а отечественные компании смогут обеспечивать и реализовывать свои перспективны проекты.

«Я думаю, что это мы будем в том числе рассматривать и в этом году», — сказал Новак.

Глава Минэнерго также отметил, что благодаря сделке снизилась волатильность, а в отрасль по добыче нефти вернулись инвестиции.

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