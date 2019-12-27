В Раде нашли выгоду для Украины от строительства Крымского моста

Депутат Рады и представитель партии бывшего президента Петра Порошенко Алексей Гончаренко считает, что в строительстве Крымского моста есть и положительные стороны для Украины, передают «Известия» со ссылкой на его ролик на YouTube.

По мнению депутата, после строительства моста «Кубань станет ближе».

Гончаренко в футболке с надписью Kuban в цветах флага Украины отметил, что российский президент Владимир Путин «построил им мост».

23 декабря состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин. В посольстве США на Украине выпустили осуждающее заявление в связи с этим событием. Киев же выразил ноту протеста.

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