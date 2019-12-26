В посольстве США на Украине высказались о запуске поездов по Крымскому мосту

В посольстве США на Украине опубликовали в Twitter запись, где осудили запуск первых поездов по Крымскому мосту.

По мнению дипломатов, железнодорожное сообщение является проявлением «вопиющего» неуважения к суверенитету и территориальной целостности Украины.

«Как и наши украинские и другие европейские партнеры, мы осуждаем запуск Россией железнодорожного сообщения между Россией и Крымом», — сказано в публикации.

Отмечается, что в понедельник, 23 декабря, состоялся запуск первых поездов по Крымскому мосту, на открытии которого присутствовал президент России Владимир Путин. Автомобильная часть моста была открыта в мае2018 года.

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