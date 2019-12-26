Глава ОПОРА России рассказал о Госсовете по вопросам АПК

Президент ОПОРА России Александр Калинин прокомментировал итоги состоявшегося в четверг заседания Госсовета по вопросам развития агропромышленного комплекса.

«Заседание Госсовета было тщательно проработано. И то, что присутствовало все руководство страны, а также региональные руководители, говорит о его важном статусе. Речь шла об одном из наиболее важных вопросов в жизни и экономике любой страны, и Госсовет был не просто посвящен развитию сельского хозяйства, но и развитию сельскохозяйственных территорий, то есть качеству жизни людей на селе.

На заседании было два больших блока: непосредственно экономика сельского хозяйства и качество жизни на сельских территориях. Госсовет и длился достаточно долго – 3 часа. И я думаю, что по его итогам будут приняты системные решения, причем на года, которые определят те или иные инструменты поддержки АПК и вообще дадут понять, в каком русле будет развиваться сельское хозяйство и качество жизни российских жителей», — отметил Калинин.

«Я же, в свою очередь, остановился на том, что у нас был буквально несколько дней назад принят революционный закон о виноградарстве и виноделии. Но у нас есть и еще одна отрасль — производство сидра и пуаре.

Причем, если у нас виноград выращивается меньше, чем в 10 субъектах РФ, то в ситуации с производством сидра и пуаре – больше чем в 70-ти регионах яблоки и груши выращиваются. И уж, конечно, если мы поддержали так, сделали именно статус для отечественных вин, то, конечно, нужно также поддержать и отечественный сидр, потому что то, что мы сегодня пьем, за исключением нескольких фабрик, которые в России появились в последнее время, это, в основном, импортный сидр, либо это вообще не сидр, не натуральный сидр. Это просто яблочный сок, разбавленный спиртом. А напиток популярный. Это же в том числе и импортозамещение будет.

Необходимо сидроделов приравнять по статусу к производителям сельскохозяйственной продукции, тогда они смогут получать какую-то государственную поддержку. В том числе и понижение ставки акцизов, и возможность получения субсидий на покупку оборудования и т.д. Я надеюсь, что и депутаты Государственной думы одобрят решение Госсовета, и президент поддержит его соответствующими поручениями».

«Еще из важного в моем выступлении. Есть федеральный проект поддержки сельскохозяйственной кооперации и фермера. Он оказался очень востребованным в рамках нацпроекта развития МСП [малого и среднего предпринимательства]. Но в следующем году там заложено существенное снижение финансирования: с 7,3 млрд до 3,8 млрд руб.. С нашей точки зрения, это неправильно. Мы только создали хороший проект, там именно гранты 2 млн и 4 млн руб. начинающим фермерам и кооперативам. И такое снижение в два раза, оно неправильное. Я попросил президента вместе с Минфином проработать этот вопрос сохранения существующего финансирования, возможно, за счет экономии по другим статьям. Я надеюсь, что это тоже будет проработано, поскольку людей это интересует, количество фермеров растет, а денег мы закладываем в два раза меньше, чем в этом году», — говорит Калинин.