Опубликована программа Гайдаровского форума – 2020 в РАНХиГС

На официальном сайте XI Гайдаровского форума «Россия и мир: вызовы нового десятилетия», который пройдет в РАНХиГС 15 и 16 января 2020 г., опубликована программа мероприятий с ведущими экспертами со всего мира.

Ежегодный Гайдаровский форум вновь станет первым в будущем году крупным международным форумом, который проходит на территории России. С каждым годом форум затрагивает все больший спектр самых актуальных тем. Эксперты Гайдаровского форума из различных стран мира обсудят вызовы грядущего десятилетия, экономическое развитие, здравоохранение, цифровые инициативы в спорте, современное госуправление, российское образование и бизнес-школы, вопросы экологической политики и климата, цифровую революцию и множество других тем.

Всего будет организовано 85 дискуссионных площадок – панельных и экспертных дискуссий, открытых диалогов, презентаций и заседаний. В число специальных мероприятий Гайдаровского форума – 2020 войдут: открытый «Диалог гражданских диалогов»; а также презентация книг; ежегодное собрание российского отделения организаций-членов SDSN «Перспективы развития SDSN в России»; открытая лекция Татьяны Черниговской «Мозг vs искусственный интеллект»; открытое заседание общественного совета базовой организации стран СНГ по подготовке кадров в области государственного управления; открытое заседание Президиума НАСДОБР «Итоги 2019 года и новые рубежи государственно-частного партнерства в оценке качества делового и управленческого образования»; а также презентация книг.